В тюрьме Выборгского замка нашли обувной крем и записку из прошлого века

Второй интересной находкой стал фрагмент записки на финском языке. Перевод гласит, что "Мария Садулли заболела… Степень заражения. Нет никаких симптомов… 29 октября 1924 г".

В пятницу, 18 марта, стало известно, что в ходе реставрации тюрьмы Выборгского замка нашли обувной крем и записку из прошлого века. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Первая находка обувной крем NIGROLIN, где на этикетке написано "лучший на данный момент крем для обуви". Известно, что такой крем изготавливали на технохимическом заводе, который находился на углу современных улиц Тургенева и Военной. Завод занимался помимо производства кремов для обуви производством каустической соды, полирующих порошков, машинных масел и полировального вазелина. В печатных изданиях 1930-х гг. нашлось несколько вариаций рекламных листовок, посвященных обувному крему.

Второй интересной находкой стал фрагмент записки на финском языке. Перевод гласит, что "Мария Садулли заболела… Степень заражения. Нет никаких симптомов… 29 октября 1924 г". Предполагается, что автор очень спешил, потому что текст написан очень неразборчиво.

Как рассказали сотрудники музея, каждый артефакт, найденный в процессе реставрации, дает нам возможность соприкоснуться с людьми, событиями и предметами, которые были здесь до нас. И даже такая маленькая деталь, как пустая баночка от обувного крема дает возможность узнать что-то новое из истории Выборга.

Ранее мы писали, что в Выборгском замке нашли кота-хранителя Филимона в Ленобласти.

Фото: Вконтакте / Выборгский музей-заповедник