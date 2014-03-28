В Выборгском замке нашли кота-хранителя Филимона в Ленобласти

Кот-хранитель занимает должность "старшего мяучного сотрудника".

В среду, 16 марта, в выборгский объединенном музее-заповеднике нашли кота-хранителя Филимона, который пропал. Об этом сообщили в официальном паблике музея в социальной сети "Вконтакте".

В сообщении сотрудники музея, что сэра Филимона не могут найти Замковом острове. Они предполагали, что "старший мяучный сотрудник" ушел в Старый город. В ошейнике четвероногого закреплена капсула с номерами телефонов, по которым можно сообщить о его обнаружении.

Вечером в группе опубликовали запись, что кот нашелся, с ним все в порядке.

Ранее мы сообщали, что записку, найденную при реставрации фигуры с Драконова моста, могут передать музею. По словам специалистов, реставраторы часто находят записки при работе над объектами.

Фото: Вконтакте / Выборгский музей-заповедник