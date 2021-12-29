Записку, найденную при реставрации фигуры с Драконова моста, могут передать музею

По словам специалистов, реставраторы часто находят записки при работе над объектами.

В понедельник, 14 февраля, телеканал "Санкт-Петербург" сообщил, что записку Александра Кошина, найденную при реставрации фигуры с Драконова моста в Царском Селе, могут передать музею.

В записке написано следующее: "Труд мой по реставрации сего дракона посвящаю Фурмаковой Ольге Евгеньевне". Послание, которое сохранилось хорошо, нашли во внутренней части тулова дракона. Хранитель скульптуры ГМЗ "Царское Село" Наталья Лансере отметила, что реставраторы часто находят записки.

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Фото: Царское Село / Вконтакте