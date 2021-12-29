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С Медного всадника начали снимать леса
Сегодня, 15:54
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С Медного всадника начали снимать леса

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Полный демонтаж реставрационной конструкции займет около двух недель.

В понедельник, 14 февраля, вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил в своем Телеграм-канале, что скульптуру Медный всадник начали освобождать от строительных лесов.

Демонтаж реставрационных лесов займёт около двух недель. По заказу Музея городской скульптуры был отреставрирован сам монумент, "Гром-камень" и отмостка.

Борис Пиотровский

Отмечается, что работы обошлись примерно в 40 млн рублей. Последний раз памятник реставрировали 45 лет назад.

Фото: телеграм-канал Пиотровский Online (Наталия Краснова)

Теги: медный всадник, петербург, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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