С Медного всадника начали снимать леса

Полный демонтаж реставрационной конструкции займет около двух недель.

В понедельник, 14 февраля, вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил в своем Телеграм-канале, что скульптуру Медный всадник начали освобождать от строительных лесов.

Демонтаж реставрационных лесов займёт около двух недель. По заказу Музея городской скульптуры был отреставрирован сам монумент, "Гром-камень" и отмостка. Борис Пиотровский

Отмечается, что работы обошлись примерно в 40 млн рублей. Последний раз памятник реставрировали 45 лет назад.

Фото: телеграм-канал Пиотровский Online (Наталия Краснова)