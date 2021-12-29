Медный всадник в Петербурге отреставрировали

В ближайшие две-три недели будут снимать леса.

В понедельник, 24 января, издание "Петербургский дневник" сообщил, что в Петербурге завершили реставрацию Медного всадника на Сенатской площади.

Скульптуру "одели в леса" в середине октября 2021 года. В ближайшие пару недель специалисты снимут леса, однако открывать памятник не торопятся, пока стоят морозы, поскольку для работ поддерживали плюсовую температуру в районе 18 градусов.

Территорию вокруг памятника благоустроят весной. Отмечается, что обновленный монумент станет еще одним подарком городу к 350-летию со дня рождения Петра Великого.

Во время текущей реставрации планировалась большая работа по сохранению скульптурной части памятника.

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"