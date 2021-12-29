  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Медный всадник в Петербурге отреставрировали
Сегодня, 13:50
103
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Медный всадник в Петербурге отреставрировали

0 0

В ближайшие две-три недели будут снимать леса.

В понедельник, 24 января, издание "Петербургский дневник" сообщил, что в Петербурге завершили реставрацию Медного всадника на Сенатской площади. 

Скульптуру "одели в леса" в середине октября 2021 года. В ближайшие пару недель специалисты снимут леса, однако открывать памятник не торопятся, пока стоят морозы, поскольку для работ поддерживали плюсовую температуру в районе 18 градусов. 

Территорию вокруг памятника благоустроят весной. Отмечается, что обновленный монумент станет еще одним подарком городу к 350-летию со дня рождения Петра Великого.

Во время текущей реставрации планировалась большая работа по сохранению скульптурной части памятника.

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"

Теги: медный всадник, петербург, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии