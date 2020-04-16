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В тюменском военном училище выявлен очаг заражения коронавирусом

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В Тюменской области зафиксировано 112 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В тюменском военно-инженерном командном училище выявлен очаг заражения коронавирусом. Об этом рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

По её словам, в регионе всего два очага заражения коронавирусом.

Второй очаг - это учреждение Министерства обороны - ТВВИКУ, где мы получили серьезный очаг среди курсантов.

Ольга Кузнечевских, замгубернатора Тюменской области

Количество заражённых курсантов она не уточнила — всего там около тысячи учащихся. Кузнечевских рассказала, что все курсанты и преподаватели проверяются на COVID-19.

На сегодняшний день в Тюменской области зафиксировано 112 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 16 апреля было 27 новых случаев.

Ранее были опубликованы данные с новыми случаями коронавируса по регионам на 16 апреля.

Видео: ВК/Тюменская область

 
Теги: военное училище, корнавирус, пандемия, тюменская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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