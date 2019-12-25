Опубликованы данные с новыми случаями коронавируса по регионам на 16 апреля

За сутки в России подтверждено 3448 новых случаев инфицирования в 78 регионах.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в России опубликовал новые данные по состоянию на утро 16 апреля. За сутки в стране подтверждено 3448 новых случаев инфицирования COVID-19 в 78 регионах. Лидирует по-прежнему Москва, но сегодня вновь выявленных случаев меньше, чем накануне (+1370 против 1774 накануне). За сутки в России зафиксировано 34 летальных исхода у пациентов с диагностированным коронавирусом. Выздоровело по России 318 человек, из них 189 в Москве.
Стал наблюдаться значительный прирост инфицирования в регионах России. Новые случаи COVID-19 распределились следующим образом:
Москва - 1370
Московская область - 467
Санкт-Петербург - 154
Нижегородская область - 65
Республика Ингушетия - 63
Красноярский край - 60
Тамбовская область - 50
Республика Дагестан - 49
Чувашская Республика - 47
Тульская область - 44
Республика Башкортостан - 42
Мурманская область - 41
Ростовская область - 41
Республика Коми - 39
Ханты-Мансийский АО - 39
Рязанская область - 38
Брянская область - 37
Тверская область - 34
Орловская область - 32
Ленинградская область - 32
Курская область - 31
Республика Марий Эл - 29
Калужская область - 28
Ставропольский край - 28
Оренбургская область - 28
Новгородская область - 27
Тюменская область - 27
Смоленская область - 26
Ярославская область - 23
Ямало-Ненецкий АО - 22
Краснодарский край - 21
Республика Татарстан - 21
Кабардино-Балкарская Республика - 19
Ульяновская область - 19
Пермский край - 18
Республика Адыгея - 16
Ивановская область - 15
Вологодская область - 15
Удмуртская Республика - 15
Магаданская область - 15
Владимирская область - 14
Воронежская область - 14
Саратовская область - 14
Забайкальский край - 14
Хабаровский край - 14
Белгородская область - 13
Астраханская область - 13
Костромская область - 11
Липецкая область - 11
Волгоградская область - 11
Новосибирская область - 11
Камчатский край - 11
Самарская область - 10
Кировская область - 9
Алтайский край - 9
Калининградская область - 8
Республика Бурятия - 8
Карачаево-Черкесская Республика - 7
Пензенская область - 7
Свердловская область - 6
Иркутская область - 6
Томская область - 6
Псковская область - 5
Приморский край - 4
Чеченская Республика - 3
Кемеровская область - 3
Амурская область - 3
Республика Крым - 3
Челябинская область - 2
Республика Тыва - 2
Республика Саха (Якутия) - 2
Республика Карелия - 1
Архангельская область - 1
Республика Калмыкия - 1
Курганская область - 1
Республика Хакасия - 1
Омская область - 1
Еврейская АО - 1
Нарастающим итогом с начала эпидемии в России коронавирус вывялен у 27 938 человек. Скончалась за весь период 232 человека. Выздоровели 2304 пациента.
Фото: стопкоронавирус рф
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