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Опубликованы данные с новыми случаями коронавируса по регионам на 16 апреля
Сегодня, 10:46
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MShaffter

Опубликованы данные с новыми случаями коронавируса по регионам на 16 апреля

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ВСего за сутки выявлено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах.

За сутки в России подтверждено 3448 новых случаев инфицирования в 78 регионах.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в России опубликовал новые данные по состоянию на утро 16 апреля. За сутки в стране подтверждено 3448 новых случаев инфицирования  COVID-19 в 78 регионах. Лидирует по-прежнему Москва, но сегодня вновь выявленных случаев меньше, чем накануне (+1370 против 1774 накануне). За сутки в России зафиксировано 34 летальных исхода у пациентов с диагностированным коронавирусом. Выздоровело по России 318 человек, из них 189 в Москве.

Стал наблюдаться значительный прирост инфицирования в регионах России. Новые случаи COVID-19 распределились следующим образом:

Москва - 1370
 Московская область - 467
 Санкт-Петербург - 154
 Нижегородская область - 65
 Республика Ингушетия - 63
 Красноярский край - 60
 Тамбовская область - 50
 Республика Дагестан - 49
 Чувашская Республика - 47
 Тульская область - 44
 Республика Башкортостан - 42
 Мурманская область - 41
 Ростовская область - 41
 Республика Коми - 39
 Ханты-Мансийский АО - 39
 Рязанская область - 38
 Брянская область - 37
 Тверская область - 34
 Орловская область - 32
 Ленинградская область - 32
 Курская область - 31
 Республика Марий Эл - 29
 Калужская область - 28
 Ставропольский край - 28
 Оренбургская область - 28
 Новгородская область - 27
 Тюменская область - 27
 Смоленская область - 26
 Ярославская область - 23
 Ямало-Ненецкий АО - 22
 Краснодарский край - 21
 Республика Татарстан - 21
 Кабардино-Балкарская Республика - 19
 Ульяновская область - 19
Пермский край - 18
 Республика Адыгея - 16
 Ивановская область - 15
 Вологодская область - 15
 Удмуртская Республика - 15
 Магаданская область - 15
 Владимирская область - 14
 Воронежская область - 14
Саратовская область - 14
 Забайкальский край - 14
 Хабаровский край - 14
 Белгородская область - 13
 Астраханская область - 13
 Костромская область - 11
 Липецкая область - 11
 Волгоградская область - 11
 Новосибирская область - 11
 Камчатский край - 11
 Самарская область - 10
 Кировская область - 9
 Алтайский край - 9
 Калининградская область - 8
 Республика Бурятия - 8
 Карачаево-Черкесская Республика - 7
 Пензенская область - 7
 Свердловская область - 6
 Иркутская область - 6
 Томская область - 6
Псковская область - 5
 Приморский край - 4
 Чеченская Республика - 3
 Кемеровская область - 3
 Амурская область - 3
 Республика Крым - 3
 Челябинская область - 2
 Республика Тыва - 2
 Республика Саха (Якутия) - 2
 Республика Карелия - 1
 Архангельская область - 1
 Республика Калмыкия - 1
 Курганская область - 1
Республика Хакасия - 1
 Омская область - 1
 Еврейская АО - 1

Нарастающим итогом с начала эпидемии в России коронавирус вывялен у 27 938 человек. Скончалась за весь период 232 человека. Выздоровели 2304 пациента.

Фото: стопкоронавирус рф

Теги: коронавирус в россии, коронавирус по регионам, новости регионов, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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