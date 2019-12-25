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В Кемеровской области коронавирус выявили еще у 4 человек
Сегодня, 8:29
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MShaffter

В Кемеровской области коронавирус выявили еще у 4 человек

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Из стационара выписали по выздоровлению еще одного пациента.

В Кемеровской области коронавирус подтвердили еще у 4х человек.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом Кузбасса сообщил о 4х новых случаях инфицирования COVID-19 в регионе. Таким образом, нарастающим итогом в Кемеровской области 18 случаев инфицирования коронавирусом. Также сообщается, что выписан по выздоровлению еще один человек, это пятый выздоровевший человек в регионе. Летальных      случаев от коронавируса нет.

Всего в регионе под медицинским наблюдением находятся 1151 человек.

Ранее: Во Владимирской области четвертая смерть пациента с коронавирусом

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус регионы, новости кемеровской области, новости кузбасса, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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