В Кемеровской области коронавирус выявили еще у 4 человек

Из стационара выписали по выздоровлению еще одного пациента.

В Кемеровской области коронавирус подтвердили еще у 4х человек.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом Кузбасса сообщил о 4х новых случаях инфицирования COVID-19 в регионе. Таким образом, нарастающим итогом в Кемеровской области 18 случаев инфицирования коронавирусом. Также сообщается, что выписан по выздоровлению еще один человек, это пятый выздоровевший человек в регионе. Летальных случаев от коронавируса нет.

Всего в регионе под медицинским наблюдением находятся 1151 человек.

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Фото: Piter.TV