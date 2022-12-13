Сообщается, что в результате землетрясения были ранены 300 человек.

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщили в турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки зафиксировали вечером 20 февраля. Жители провинции массово выбежали из своих домов. Сообщается, что в результате землетрясения были ранены 300 человек. Состояние 18 граждан оценивается как тяжелой. Пострадавших перевезли в Адану и Дертйол после оказания первой помощи.

Ранее мы сообщали, что в Бразилии из-за осадков и оползней погибли 19 человек.

Видео: Telegram / SHOT