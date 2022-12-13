228 человек были эвакуированы.

В Бразилии из-за осадков и оползней погибли 19 человек. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на местные службы.

Инцидент произошел в прибрежной зоне штата Сан-Паулу. Проливные дожди нанесли ущерб в нескольких районах, а также вызвали наводнения и оползни. Сотни людей остались без крова. 228 человек были эвакуированы.

В результате происшествия местные власти объявили ЧС и отменили карнавальную программу. Военные самолеты отправились в пострадавшую зону, чтобы достать людей из-под завалов.

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Видео: Telegram / РИА Новости