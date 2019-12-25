В трубопроводе на набережной Фонтанки нашли дефект

Завершить ремонт и вернуть системы отопления в штатный режим работы планируют в шесть утра в четверг, 3 декабря.

В Петербурге стартовали ремонтные работы на участке, где был зафиксирован дефект трубопровода. Об этом рассказали в пресс-службе "Теплосети".

Напомним, что дефект зафиксировали у дома №123/5 на набережной реки Фонтанки. Для предотвращения аварий было принято решение заменить ненадежный участок трубопровода. Отмечается, что в зоне работ находятся 129 зданий.

Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя из обратного трубопровода пресс-служба "Теплосети".

Ремонтные работы планируют завершить работы в четверг, 3 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что Троицкий и Благовещенский мосты разведут в ночь с 3 на 4 декабря.

Фото:пресс-служба АО "Теплосети"