В трубопроводе на набережной Фонтанки нашли дефект

В Петербурге стартовали ремонтные работы на участке, где был зафиксирован дефект трубопровода. Об этом рассказали в пресс-службе "Теплосети".
Напомним, что дефект зафиксировали у дома №123/5 на набережной реки Фонтанки. Для предотвращения аварий было принято решение заменить ненадежный участок трубопровода. Отмечается, что в зоне работ находятся 129 зданий.
Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя из обратного трубопровода
пресс-служба "Теплосети".
Ремонтные работы планируют завершить работы в четверг, 3 декабря.
Ранее мы сообщали о том, что Троицкий и Благовещенский мосты разведут в ночь с 3 на 4 декабря.
Фото:пресс-служба АО "Теплосети"
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