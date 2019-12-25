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Троицкий и Благовещенский мосты разведут в ночь с 3 на 4 декабря
Сегодня, 13:21
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nastya960

Троицкий и Благовещенский мосты разведут в ночь с 3 на 4 декабря

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Будут проведены технологические разводки мостов с целью обслуживания оборудования.

В Петербурге в скором времени будут проведены технологические разводки мостов с целью обслуживания оборудования. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

В ночь с 3 на 4 ноября будут разведены Благовещенский и Троицкий мосты. Троицкий будет разведен с 01:20 до 04:50, а Благовещенский с 01:25 до 02:45, и с 03:10 до 05:00.

Разводка будет произведена в рамках данного промежутка, но не обязательно в указанное время.

Мосты через Неву оборудуют новой светодиодной подсветкой.

Фото: ВК/ CПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: благовещенский мост, мостотрест, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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