Троицкий и Благовещенский мосты разведут в ночь с 3 на 4 декабря

Будут проведены технологические разводки мостов с целью обслуживания оборудования.

В Петербурге в скором времени будут проведены технологические разводки мостов с целью обслуживания оборудования. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

В ночь с 3 на 4 ноября будут разведены Благовещенский и Троицкий мосты. Троицкий будет разведен с 01:20 до 04:50, а Благовещенский с 01:25 до 02:45, и с 03:10 до 05:00.

Разводка будет произведена в рамках данного промежутка, но не обязательно в указанное время.

Мосты через Неву оборудуют новой светодиодной подсветкой.

Фото: ВК/ CПб ГБУ "Мостотрест"