Сообщения были направлены с электронного адреса и двух неустановленных телефонов.

В три учреждения Петербурга поступили ложные сообщения о заминировании объектов. Об этом стало известно Piter.tv.

Днем 29 августа в ДЧ ГУ поступила информация о то, что в различные учреждения Северной столицы были зафиксированы три ложных сообщения о заминировании. Сообщения были направлены с электронного адреса и двух неустановленных телефонов. Их получили два объекта государственной власти и один объект транспорта.

В результате проведенного осмотра указанных объектов взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что суд Петербурга занимается делом о побоях журналистки у здания "ЧВК Вагнер Центра".

Фото: Piter.tv