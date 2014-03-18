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В три учреждения Петербурга поступили ложные сообщения о заминировании объектов
Сегодня, 8:45
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В три учреждения Петербурга поступили ложные сообщения о заминировании объектов

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Сообщения были направлены с электронного адреса и двух неустановленных телефонов.

В три учреждения Петербурга поступили ложные сообщения о заминировании объектов. Об этом стало известно Piter.tv.

Днем 29 августа в ДЧ ГУ поступила информация о то, что в различные учреждения Северной столицы были зафиксированы три ложных сообщения о заминировании. Сообщения были направлены с электронного адреса и двух неустановленных телефонов. Их получили два объекта государственной власти и один объект транспорта.

В результате проведенного осмотра указанных объектов взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что суд Петербурга занимается делом о побоях журналистки у здания "ЧВК Вагнер Центра".

Фото: Piter.tv

Теги: возможное заминирование, санкт-петербург, сообщения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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