В три раза сократилась суточная заболеваемость в Петербурге после недели рекордов

За минувшие сутки в городе выявили 7 091 случаев заражения ковидом.

За минувшие сутки в городе выявили 7 091 случаев заражения ковидом. Об этом сообщили 15 февраля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

За несколько дней показатель суточной заболеваемости сократился почти в три раза. Так, 13 февраля зафиксировали 20 136 случаев заражения, 12 февраля - 21 689 случаев, а 11-го — 22 070 случаев, максимум за последний месяц.

Добавим, что последний раз врачи фиксировали низкий показатель заболеваемости в конце января - 21-го числа количество заболевших составляло 5 992 горожанина.

Однако суточная смертность осталась на прежнем уровне: в городе скончались 73 ковидных пациента. Еще 720 коронавирусных больных госпитализировали, а 22 195 горожан выздоровели и выписались из медучреждений.

Ранее мы писали, что около 24 тысяч медиков Петербурга получили коронавирусные выплаты в декабре.

Фото: Piter.tv

