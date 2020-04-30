В три проекта в ОЭЗ "Санкт-Петербург" инвестируют 24 млрд рублей

Среди проектов, в частности, металлопродукция в виде арматуры и электроприводов и специализированные печи.

Порядка 24 млрд рублей инвестируют в три новых проекта в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Санкт-Петербург". Среди них, в частности, металлопродукция в виде арматуры и электроприводов и специализированные печи. Об этом 30 августа рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, завод "Знамя Победы" построит высокотехнологичный производственный комплекс по разработке и выпуску трубопроводной арматуры и электрических приводов. На участке в 4,9 га инвестор возведет комплекс площадью 46,1 тыс. "квадратов". Предприятие обеспечит работой 995 специалистов. Инвестиции составят 10 млрд рублей.

ООО "ПИК "Агни" создаст в ОЭЗ производство высокотемпературных муфельных печей и алюмосиликатных микросфер. Инвестор построит две очереди производственного комплекса общей площадью 14 тыс. "квадратов" на земельном участке в 1,7 га. Объем заявленных инвестиций – 3,98 млрд рублей.

Экспертный совет также одобрил проект инновационного производства фасадного остекления из гнутого и плоского архитектурного стекла, а именно – архитектурных стеклопакетов, представленный ООО "Технологии Сверхбольших Пластин". Планируется строительство производственного здания площадью 26,1 тыс. "квадратов" и административно-бытового здания площадью 11,5 тыс. "квадратов". Для этого инвестору требуется участок в 4 га. На предприятии создадут 356 рабочих мест, инвестиции составят 9,9 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: инвестиции в ОЭЗ "Санкт-Петербург" за шесть месяцев возросли на 30%.

Фото: Piter.TV