ОЭЗ "Санкт-Петербург" перевыполнила план по инвестициям за первое полугодие 2026 года

По данным властей, совокупная выручка компаний достигла 53,7 млрд рублей, выполнив годовой план на 63%.

В Смольном подвели итоги работы Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" за первые шесть месяцев 2026 года. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, объем инвестиций резидентов составил 12,4 млрд рублей, что на 8% превышает запланированные показатели.

По данным властей, совокупная выручка компаний достигла 53,7 млрд рублей, выполнив годовой план на 63%. Общий объем страховых взносов и налогов в бюджеты всех уровней вырос на 48% по сравнению с прошлым годом и составил 9,6 млрд рублей, при этом плановый показатель выполнен на 85%. Отчисления в региональный бюджет увеличились на 177%, достигнув 4,4 млрд рублей.

Губернатор Александр Беглов отметил, что ОЭЗ вносит весомый вклад в экономику города и страны. Он подчеркнул, что резиденты перевыполнили годовой план по инвестициям уже к середине лета. По его словам, эффективность площадки ежегодно подтверждается оценкой Минэкономразвития России, а работа опережающими темпами является важным показателем роста промышленности. Губернатор назвал зону одним из наиболее эффективных механизмов поддержки высокотехнологичных отраслей в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что капитал ОЭЗ "Санкт-Петербург" вырастет на 46% после допэмиссии на 6,8 млрд рублей.

Фото: сайт ОЭЗ "Санкт-Петербург"