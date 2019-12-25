Инвестиции в ОЭЗ "Санкт-Петербург" з 6 месяцев возросли на 30%

Наибольшие инвестиции были направлены компаниями АО "Биокад", ООО "Газпромнефть — Промышленные инновации" и АО "Россети Управление имуществом".

За первые шесть месяцев текущего года резиденты Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" вложили в различные проекты более 9,6 миллиарда рублей. Эта сумма превышает прошлогодний показатель на 30%. Информация была предоставлена пресс-службой Смольного.

Наибольшие инвестиции были направлены компаниями АО "Биокад", ООО "Газпромнефть — Промышленные инновации" и АО "Россети Управление имуществом". Их общий вклад составил около 6,5 миллиарда рублей.

Совокупный доход резидентов за текущий год достиг 43,2 миллиарда рублей, что выше показателя прошлого года на 2,7 миллиарда. С начала года на предприятиях Особой экономической зоны было создано 228 новых рабочих мест. На данный момент на территории ОЭЗ функционируют 73 компании. Общая сумма инвестиций в их проекты составляет 217,1 миллиарда рублей.

С момента создания Особой экономической зоны в Петербурге в 2006 году общий объем инвестиций ее резидентов составил 115 миллиардов рублей, а общая выручка – 448 миллиардов рублей. Более 65 миллиардов рублей налоговых выплат поступило в государственный бюджет, из которых более 25 миллиардов – в городской бюджет.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург готовится к расширению ОЭЗ.

Фото: Правительство Петербурга