В трех регионах РФ остановлены полеты в малые аэропорты

В авиакомпанbях объяснили, почему не могут выполнять рейсы.

В трех российских регионах остановлены полеты в малые аэропорты. Об этом сообщили журналисты из "РБК" со ссылкой на заявление авиакомпании "Сибирская легкая авиация", а также ее дочерней компании "Аэросервис". Перевозчики временно решили не заниматься пассажирскими рейсами до Алтая, Забайкальского края и Томской области. Основной владелец компании Андрей Богданов заявил журналистам том, что основной причиной этого постановления стала невозможность для малых воздушных гаваней соответствовать новым российским требованиям по безопасности. Условия были поставлены перед аэропортами постановлением кабмина РФ под номером 1603 от 5 октября прошлого года.

Напомним, что "СиЛА" и "Аэросервис"является единственными перевозчиками пассажиров между малыми аэропортами в вышеуказанных трех регионах. Администрации этих субъектов РФ были заранее проинформированы о решении компаний, как и Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское управления воздушного транспорта. Приостановка работы действует для 25 посадочных площадок.

Руководитель горно-алтайского аэропорта Сергей Круглов рассказал СМИ, что жители районов восприняли новость о прекращении полетов "крайне негативно". В зимнее время из-за гололеда и снега могут быть перекрыты автомобильные трассы. Связи с труднодоступными и отдаленными населенными пунктами может не быть.

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Фото: Piter.tv