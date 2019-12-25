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В трех районах Петербурга зарегистрировали повышенный уровень загрязнения воздуха
Сегодня, 16:04
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В трех районах Петербурга зарегистрировали повышенный уровень загрязнения воздуха

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Уровень загрязнения атмосферы в целом по городу квалифицировался как повышенный.

Специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рассказали, чем дышали петербуржцы в октябре 2021 года.

Повышенным уровень считается в том случае, если определенный показатель (НП) составляет от 1 до 19%. Повышенный уровень загрязнения взвешенными веществами отмечался во Фрунзенском (1,7%) и Московском районах (1,2%), а диоксида азота — в Калининском (2,6%) и Московском (1,2%). 

В сентябре в городе был повышены показатели загрязнения аммиаком. 

Фото: Piter.TV

Теги: воздух, загрязнение, экология
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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