В трех районах Петербурга зарегистрировали повышенный уровень загрязнения воздуха

Уровень загрязнения атмосферы в целом по городу квалифицировался как повышенный.

Специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рассказали, чем дышали петербуржцы в октябре 2021 года.

Повышенным уровень считается в том случае, если определенный показатель (НП) составляет от 1 до 19%. Повышенный уровень загрязнения взвешенными веществами отмечался во Фрунзенском (1,7%) и Московском районах (1,2%), а диоксида азота — в Калининском (2,6%) и Московском (1,2%).

В сентябре в городе был повышены показатели загрязнения аммиаком.

Фото: Piter.TV