В трех районах Петербурга обнаружили повышенный уровень запыленности

Наблюдения ведутся в 12 районах Петербурга.

Уровень загрязнения атмосферы в Петербурге в сентябре квалифицировался как повышенный. К такому выводу пришли специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС" по итогам наблюдений.

Повышенным уровень загрязненности считается, если определенный показатель составляет от 1 до 19%. В сентябре он был 4,8%.

Наиболее всего воздух был загрязнен взвешенными веществами и аммиаком. Самыми запыленными оказались Фрунзенский, Василеостровский и Московский районы. Кроме того, допустимая концентрация аммиака во Фрунзенском районе была повышена в 1,5 раза. В Московском максимальная концентрация взвешенных веществ превысила допустимую норму в 1,8 раза.

Случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в сентябре зафиксировано не было.

Фото: Piter.TV