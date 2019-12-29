В трех районах Петербурга снесли незаконные летние террасы

Летний сезон прошел, а террасы остались.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом выявили факты незаконного размещения террас и веранд. О "рейде" рассказала пресс-служба ведомства 26 февраля.

Владельцы ресторана на Инженерной улице около дома №6 литера А должны были освободить земельный участок еще в октябре, но так этого и не сделали. Там располагалась веранда площадью 47 кв.метров.

Террасу ресторана на Разводной улице в Петергофе также оставили, хотя должны были убрать после окончания летнего сезона 1-го октября. Тоже самое касается и ресторана в Пушкине на Гусарской улице. На площади 80 кв.метров расположилась зона для приготовления пищи и зона для посетителей. Кроме того, к террасе примыкает строение площадью 9 кв.метров, где находился тандыр. Участок пришлось освободить.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что накануне в Петербурге выселили маникюрный салон и театральную студию.

Фото: пресс-служба ККИ