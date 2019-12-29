В Петербурге выселили маникюрный салон и театральную студию

Они занимались территорию без правоустанавливающих на то документов.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили четыре помещения, которые занимались незаконно. Подробности рассказала пресс-служба ведомства.

В доме на Лиговском проспекте, 58, литера А (помещение 3-Н) самовольно расположился продуктовый магазин. Помещение имеет ряд несогласованных перепланировок. Магазин занимал площадь более 40 кв. метров на первом этаже многоквартирного жилого дома.

На Пушкинской улице, 20, литера А (помещение 3-Н) сотрудники ККИ обнаружили театральную студию. В комитете за ней наблюдали с ноябре 2019 года, однако помещение так и не освободили. Там также произвели многочисленные перепланировки без соответствующего разрешения.

Также в результате "рейда" специалисты наведались в маникюрный салон по адресу аллея Поликарпова, 4, корпус 1, литера А. Индивидуальный предприниматель использовал территорию без необходимых на то документов.

На Индустриальном проспекте, дом 26/24, литера А (помещение 22-Н) пользователи помещения выполнили перепланировку на первом этаже, участок является государственной собственностью Петербурга. Там находилась парикмахерская. С помощью сотрудников комитета помещение пришлось освободить.

Фото: пресс-служба ККИ