В двух районах Петербурга с 20 января ограничат движение

Речь идет о Выборгском и Калининском районах.

В Петербурге с 20 января вводят ограничения движения в двух районах города. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В Выборгском районе проезд будет перекрыт по проспекту Энгельса на перекрестке с проспектом Просвещения. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей. Работы будут длиться до 29 марта.

В Калининском районе автомобилисты не смогут проехать по проспекту Просвещения от проспекта Культуры до Светлановского проспекта. Проезд перекроют из-за ремонта на трамвайной сети. Работы завершатся 30 апреля.

Также ограничения для водителей ввели на перекрестке проспекта Просвещения и Светлановского проспекта. Здесь дорогу перекроют до 22 марта.

Ранее на Piter.tv: еще в двух районах Петербурга с 19 января ограничат движение.

Фото: Piter.tv