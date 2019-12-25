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В Петербурге сразу в трех районах появятся новые платные парковки
Сегодня, 17:13
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге сразу в трех районах появятся новые платные парковки

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Парковочные места организуют в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что в Петербурге сразу в трех районах появятся новые платные парковки. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Парковочные места организуют в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры отметили, что в Петербурге существует сразу четыре способа оплаты парковок: паркомат, оплата банковской картой, по номеру телефона и в приложении. Горожанам посоветовали воспользоваться последним способом, так как с помощью него водителю не нужно выходить из машины. 

Известно, что ежедневно в казну города поступает около 140 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный выставит автомобилистам порядка тысячи штрафов за неоплаченную парковку.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, парковки спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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