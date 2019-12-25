Смольный выставит автомобилистам порядка тысячи штрафов за неоплаченную парковку

Доходы от оплаты парковки выросли с тех пор, как в городе начали действовать штрафы.

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры направил в городское УГИБДД около 1000 определений для привлечения автомобилистов к административной ответственности. На все из них город получает персональные данные нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С тех пор, как в городе начали действовать штрафы за неоплаченную парковку, доход от оплаты парковки составил три миллиона рублей: почасовая оплата выросла в два раза по состоянию на 18 марта. Также фиксируется меньшее количество нарушений на платных парковках – их убавилось на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Отмечается, что часть парковочных мест в платной зоне предназначено для автомобилей инвалидов или лиц, которые их перевозят. Водители могут бесплатно припарковать свою машину на таких площадках с узнаваемой разметкой, если на заднем стекле автомобиля имеется опознавательный знак "Инвалид".

Ранее сообщалось, что Пулково законно взимает штраф за утерю парковочного билета.

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