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В трех районах Петербурга нашли боеприпасы времен ВОВ
Вчера, 23:03
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nadezhda_sib

В трех районах Петербурга нашли боеприпасы времен ВОВ

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Потенциально опасные находки вывезли для утилизации.

Во вторник, 4 февраля, в трех районах Петербурга обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Утром арт-снаряд 82 мм нашли по адресу 38 км Приморского шоссе. Затем, в 13:50 на Советской улице у дома №5 в Красносельском районе был также обнаружен артиллерийский снаряд, но 100 мм калибра, а в 17:50 — 3 боеприпаса на Кузьминском водохранилище. 

Силами ЗапВО их вывезли для дальнейшей утилизации. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчины пытались обокрасть продуктовый на улице Рихарда Зорге с помощью муляжа гранаты

Фото: Piter.TV 

 

Теги: боеприпасы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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