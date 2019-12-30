Мужчины пытались обокрасть продуктовый на улице Рихарда Зорге с помощью муляжа гранаты

Их задержали и доставили в отдел полиции.

Злоумышленники угрожали гранатой при попытке украсть товар из продуктового магазина. Она оказалась муляжом. Об этом 4 февраля рассказала пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области.

Двое мужчин зашли в магазин на улице Рихарда Зорге 3 февраля около 22:30. Они положили товар в рюкзак и затем попытались пронести его мимо кассы без оплаты. Правонарушителей заметил один из работников магазина и попросил достать похищенное. Тогда один из петербуржцев достал предмет, похожий на гранату. Сотрудник выбежал на улицу, где увидел правоохранителей.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников, а помещение оцепили. Персонал и посетителей магазина эвакуировали, однако тревога оказалась ложной.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что задержанную у СКК активистку оштрафовали на 500 рублей.

Фото: Piter.TV