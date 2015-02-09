В трех районах Ленобласти появятся новые модули сети Росгидромета

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило соответствующие тендеры на сумму 26,9 миллионов рублей.

В трех районах Ленинградской области (Кингисеппском, Волховском и Приозерском) в скором времени появятся новые функциональные модули наземной сети Росгидромета. Как сообщило во вторник Delovoe.tv, Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды разместило три соответствующие закупки.

По результатам их аукционов будет определена компания, которой предстоит поставить и полностью смонтировать эти модульные одноэтажные сборно-разборные здания площадью от 48 до 60 квадратных метров. В Новой Ладоге (Волховский район), Кингисеппе и деревне Снегиревка Приозерского района. На их покупку ассигновано 26,86 миллионов рублей.

Если все пойдет, как планируется, то введены в строй модули будут относительно быстро. Срок выполнения работ составляет 90 дней, говорится в документации закупок.

Предназначены модули для самой естественной для синоптиков всего мира цели - метеорологических и агрометеорологических наблюдений, температурно-ветрового зондирования атмосферы.

Заявки от фирм, желающих поставить модули, Северо-Западное управление по гидрометеорологии ждет до 7 июля по всем трем закупкам.

Как сообщало ранее Piter.tv, "Петербургский метрополитен" хочет привлечь кредит на 3 млрд рублей.

Фото: twitter.com/roshydrometfs