В двух районах Петербурга ограничат движение 30 сентября

До 6 октября ограничивается движение по улице Маршала Казакова от улицы Десантников до проспекта Маршала Жукова, в том числе перекрёстки и боковые проезды.

В двух районах Петербурга ограничат движение с 30 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

В Красносельском районе с 30 сентября по 9 октября закроют движение у дома № 12 по Колхозной улице в Горелово. Там будут проводить работы по строительству инженерных сетей. С 26 августа по 12 октября будет закрыта для транспорта улица Маршала Казакова на участке от улицы Доблести до проспекта Маршала Жукова. На этом участке специалисты отремонтируют дорожное покрытие.

До 6 октября ограничивается движение по улице Маршала Казакова от улицы Десантников до проспекта Маршала Жукова, в том числе перекрёстки и боковые проезды. В Приморском районе до 10 октября закроют движение по улице Маршала и Автобусной улице, а с 30 сентября по 3 октября закрывается для транспорта улица Маршала Новикова у Автобусной улицы. Здесь будут реконструировать инженерные сети.

Ранее на Дворцовой площади открылась почта для туристов. Авторы акции разработали разные открытки с множеством вдохновляющих цитат.

Фото: piter.tv

