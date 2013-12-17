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В двух районах Петербурга ограничат движение 30 сентября
Сегодня, 18:44
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В двух районах Петербурга ограничат движение 30 сентября

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До 6 октября ограничивается движение по улице Маршала Казакова от улицы Десантников до проспекта Маршала Жукова, в том числе перекрёстки и боковые проезды.

В двух районах Петербурга ограничат движение с 30 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

В Красносельском районе с 30 сентября по 9 октября закроют движение у дома № 12 по Колхозной улице в Горелово. Там будут проводить работы по строительству инженерных сетей. С 26 августа по 12 октября будет закрыта для транспорта улица Маршала Казакова на участке от улицы Доблести до проспекта Маршала Жукова. На этом участке специалисты отремонтируют дорожное покрытие. 

До 6 октября ограничивается движение по улице Маршала Казакова от улицы Десантников до проспекта Маршала Жукова, в том числе перекрёстки и боковые проезды. В Приморском районе до 10 октября закроют движение по улице Маршала и Автобусной улице, а с 30 сентября по 3 октября закрывается для транспорта улица Маршала Новикова у Автобусной улицы. Здесь будут реконструировать инженерные сети. 

Ранее на Дворцовой площади открылась почта для туристов. Авторы акции разработали разные открытки с множеством вдохновляющих цитат.

Фото: piter.tv
 

Теги: автомобилисты, гати, движение, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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