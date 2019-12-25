В трёх посёлках Выборгского района начался ремонт крыш 

В домах Выборгского района проводится капитальный ремонт кровель. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Ремонтные работы проходят сразу в нескольких посёлках. Так, в Высоцке обновляют кровельное покрытия дома № 5 по Кировской улице, в Глебычево – дома № 4 по улице Мира. В посёлке Красная Долина ремонтники работают на крыше дома № 37 на Центральном шоссе.
Фонд капитального ремонта контролирует ежедневный выезд специалистов стройконтроля по всем адресам.
Ранее мы рассказывали о том, что первый дом на Крепостной улице полностью отреставрирован.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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