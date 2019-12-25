В трёх посёлках Выборгского района начался ремонт крыш 

Подрядчики уже приступили к работе.

В домах Выборгского района проводится капитальный ремонт кровель. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Ремонтные работы проходят сразу в нескольких посёлках. Так, в Высоцке обновляют кровельное покрытия дома № 5 по Кировской улице, в Глебычево – дома № 4 по улице Мира. В посёлке Красная Долина ремонтники работают на крыше дома № 37 на Центральном шоссе.

Фонд капитального ремонта контролирует ежедневный выезд специалистов стройконтроля по всем адресам.

Ранее мы рассказывали о том, что первый дом на Крепостной улице полностью отреставрирован.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО