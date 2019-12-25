Первый дом на Крепостной улице полностью отреставрирован 

Жители оценили обновленный фасад.

В понедельник, 23 марта, в Выборге был завершен капитальный ремонт дома №1 по Крепостной улице. Работу реставраторов оценили сотрудники Фонда капитального ремонта, Комитета культуры, а также местные жители. Об этом сообщила Газета "Выборг".

Ремонтные работы проходили в течение года. За это время была восстановлена кровля, укреплены фасад и фундамент задания. Кроме того, подрядчик позаботился о восстановлении нескольких элементов исторического декора в стиле неоренессанса.

Напомним, что дом №1 по Крепостной улице – это памятник исторического наследия города, построенный в XIX веке. Он входит в состав популярного у туристов района Линойтус.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге решается судьба "Дома Говинга".

Фото: Газета "Выборг"