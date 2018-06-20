В трех парках Петербурга оборудуют площадки для жарки шашлыков

С подобным предложением выступили депутаты Законодательного собрания.

В среду, 3 апреля, депутаты Законодательного собрания предложили оборудовать парки Петербурга площадки для барбекю. Закон был принят в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Автор законопроекта Денис Четырбок заявил, что закон о штрафах за приготовление шашлыков показал свою неэффективность. Жители и гости города все равно жарят мясо в парках и садах, при этом ни один человек за это время не был оштрафован.

Поправки предлагаются внести в закон о благоустройстве Петербурга. Пилотными площадками могут стать парк Александрино, Южно-Приморский парк и Сосновка. При этом в мемориальных и исторических парках, вроде парка Победы и Летнего сада, площадок для шашлыков не будет. За документ проголосовали 45 депутатов.

Стоит отметить, что в Москве такие площадки уже давно есть, и они пользуются популярностью среди местных жителей.

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