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В трех кварталах Первомайского поселения проведут газ
Сегодня, 16:52
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В трех кварталах Первомайского поселения проведут газ

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Местные жители обсудили вопрос с АО "Газпром газораспределение ЛО".

Во вторник, 14 июля, состоялось совещание жителей микрорайона "Кивеннапа-Север" посёлка Первомайское  и представителей местной администрации с руководством АО "Газпром газораспределение ЛО" по вопросам газификации 15-ого,17-ого и 19-ого кварталов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Встреча проходила в здании регионального комитета по ТЭК. В ходе обсуждения был произведен расчет стоимости подключения, определены сроки подачи проектных документов, которые подготовит ООО "Лад".

Кроме того, было отмечено, что областная и местная казна не смогут профинансировать проект. Тем не менее, он будет исполнен.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге готовы отреставрировать несколько памятников культуры.

Фото: Pixabay

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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