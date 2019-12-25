В трех кварталах Первомайского поселения проведут газ

Местные жители обсудили вопрос с АО "Газпром газораспределение ЛО".

Во вторник, 14 июля, состоялось совещание жителей микрорайона "Кивеннапа-Север" посёлка Первомайское и представителей местной администрации с руководством АО "Газпром газораспределение ЛО" по вопросам газификации 15-ого,17-ого и 19-ого кварталов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.



Встреча проходила в здании регионального комитета по ТЭК. В ходе обсуждения был произведен расчет стоимости подключения, определены сроки подачи проектных документов, которые подготовит ООО "Лад".



Кроме того, было отмечено, что областная и местная казна не смогут профинансировать проект. Тем не менее, он будет исполнен.



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