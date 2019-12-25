В трех городах Ленобласти построят водоотчистные сооружения

В Волхове, Выборге и Лодейном Поле приступили к возведению водоочистных сооружений. Также рабочие "Леноблводоканала" оборудуют конструкции в селе Колчаново и поселке Паша. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Мероприятия пройдут в рамках регионального проекта "Чистая вода". Таким образом, у 150 тысяч жителей региона появится более качественный источник водоснабжения.
Кроме того, в большинстве поселков и деревень появятся модульные станции очистки воды. Они уже появились в Лужском, Сланцевском, Выборгском и Тихвинском районах.
Ранее мы рассказали о том, что межведомственная комиссия Выборгского района рассказала о грядущем отопительном сезоне.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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