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В трех городах Ленобласти построят водоотчистные сооружения
Сегодня, 13:24
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lizapoluda

В трех городах Ленобласти построят водоотчистные сооружения

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Они будут готовы к следующему году.

В Волхове, Выборге и Лодейном Поле приступили к возведению водоочистных сооружений. Также рабочие "Леноблводоканала" оборудуют конструкции в селе Колчаново и поселке Паша. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Мероприятия пройдут в рамках регионального проекта "Чистая вода". Таким образом, у 150 тысяч жителей региона появится более качественный источник водоснабжения.

Кроме того, в большинстве поселков и деревень появятся модульные станции очистки воды. Они уже появились в Лужском, Сланцевском, Выборгском и Тихвинском районах.

Ранее мы рассказали о том, что межведомственная комиссия Выборгского района рассказала о грядущем отопительном сезоне.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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