Межведомственная комиссия Выборгского района рассказала о грядущем отопительном сезоне

Встреча прошла при участии представителей “Выборгтеплоэнерго” и Ростехнадзора.

В Выборгском районе под руководством заместителя главы местной администрации Дмитрия Самойленко прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам осеннего отопительного сезона-2020. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

С докладом о проведении ремонтных мероприятий на теплосетях выступили представители АО "Выборгтеплоэнерго" и Ростехнадзора. Согласно представленным данным, ревизия и – при необходимости – замена оборудования проходит во всех населенных пунктах Выборгского района, как и предусмотрено в производственном плане.

Отметим, что в этом году компания обсуживает теплосети Выборга и 20-ти соседних поселений. Дмитрий Самойленко подчеркнул, что большинство заявок МО о проведении ремонта были включены в региональную программу реализации.



Также речь на встрече шла об обслуживании северной территории района, за которое отвечает Светогорское ЖКХ. Там по региональной программе развития коммунальной и инженерной инфраструктуры были профинансированы уже завершенные ремонтные работы участка ТС "Южный".

Кроме того, к наступлению осени готовится и Леноблводоканал: проведены каптемонт скважины в поселке Рощино и замена сетей водоснабжения в поселке Советский.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге продолжаются работы по программе "Комфортная городская среда".

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО