В Выборге продолжаются работы по программе «Комфортная городская среда»

Город участвует в данной программе уже четвертый год.

В Выборге продолжается благоустройство общественных территорий в рамках программы "Комфортная городская среда". По данной программе 2020 году запланировано благоустроить 7 дворовых территорий: ул. Гагарина, 9, ул. Гагарина, д. 37, Ленинградское шоссе, 51, Ленинградское шоссе, 32, ул. Рубежная, 36, ул. Южный Вал, 4/2, ул. Школьная, 10.

Также продолжается строительство Сквера Победы. Сейчас рабочие выполняют завершающий этап строительства. Центром композиции является фотопанно, где будет находиться 900 фотографий участников Великой Отечественной войны, которые жители несут на 9 мая в акции "Бессмертный полк". На данный момент выполняется облицовка стен конструкции полированными гранитными плитами.

Перед фотопанно находится площадка, вымощенная гранитом. Для того, чтобы посетители могли подойти, посмотреть и найти своих родственников. Площадка рассчитана на группу 50-60 человек. Она выполнена в виде пятиконечной звезды и выложена красным гранитом, что символизирует красную звезду, которая была символом Победы. Олег Лиховидов, помощник главы администрации МО "Выборгский район" по развитию городской среды.

Неотъемлемой частью сквера является закладной камень, установленный в мае 1965 года в честь 20-летия победы над фашизмом. Он был перенесен на новое место.

Камень с течением времени ушел в землю на 70 – 80 см. В настоящий момент он вынут из земли и установлен также на гранитной площадке в центре пересечения пешеходных тропинок. Жители, которые идут из жилого микрорайона на судостроительный завод, смогут теперь прочитать надпись, которая гласит, в честь чего закладной камень установлен, а не заднюю сторону этого памятника наблюдать. - поясняет Лиховидов.

Также в композицию Сквера Победы входят 60 сербских елей, которые посажены по периметру территории. Открытие объекта запланировано к августу 2020 года. Отметим, что строительство идет опережающими темпами.

Подрядная организация также приступила к работам по благоустройству территории на Гагарина, 9. Заявку на участие в программе жители подавали в 2017 году.

Работы включают в себя создание дополнительных парковочных мест, устройство освещения, реконструкцию детских игровых площадок, установку резинового покрытия на детских площадках и озеленение. Все делается по заявкам жителей, которые подавались в предыдущие годы. Алексей Туркин, председатель комитета по городскому хозяйству администрации МО "Выборгский район".

Отметим, что на данный момент работы начались по трем адресам. Всего за 4 года благоустроено 38 территорий.