В травматологическом отделении Тосненской больницы завершился ремонт. Здесь заменили систему отопления, вентиляцию, систему пожарной сигнализации, электропроводку, окна, двери, пол, покрасили стены и потолок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Кроме того, в больнице обновили санитарно-техническое оборудование. Теперь отделение мощностью в 45 коек готово встречать пациентов.
Отметим, что в Тосненской больнице продолжается капитальный ремонт в главном и терапевтическом корпусах. Планируются работы в кардиологическом отделении. "Сердечников" временно перевели в акушерский корпус.
Ранее мы писали, что новый рентгеновский аппарат получила поликлиника №17 на проспекте Металлистов.
Фото: Telegram / Админка Ленобласти
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