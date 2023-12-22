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В травматологическом отделении Тосненской больницы завершился ремонт
Сегодня, 15:21
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В травматологическом отделении Тосненской больницы завершился ремонт

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В больнице обновили санитарно-техническое оборудование.

В травматологическом отделении Тосненской больницы завершился ремонт. Здесь заменили систему отопления, вентиляцию, систему пожарной сигнализации, электропроводку, окна, двери, пол, покрасили стены и потолок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Кроме того, в больнице обновили санитарно-техническое оборудование. Теперь отделение мощностью в 45 коек готово встречать пациентов. 

Отметим, что в Тосненской больнице продолжается капитальный ремонт в главном и терапевтическом корпусах. Планируются работы в кардиологическом отделении. "Сердечников" временно перевели в акушерский корпус.

Ранее мы писали, что новый рентгеновский аппарат получила поликлиника №17 на проспекте Металлистов.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: вентиляция, ремонт, система отопления, тосненская больница, травматологическое отделение, электропроводка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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