Новый рентгеновский аппарат получила поликлиника №17 на проспекте Металлистов

В поликлинике №17 на Металлистов появился новый рентгеновский аппарат. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Аппарат отличается специальными функциями, которые упрощают работу врача. Кроме того, пациенту использовать это устройство тоже комфортно. Оборудование предполагает широкий выбор программ в зависимости от возраста и комплекции пациента.
Отметим, что за смену аппарат способен обслужить до 50 человек. Поликлиника получила современное оборудование в рамках программы модернизации первичного медицинского звена нацпроекта "Здравоохранение".
Ранее на Piter.tv: Врачи рассказали, как уберечь себя от инфаркта миокарда и инсульта.
Фото: Unsplash
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все