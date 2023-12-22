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Новый рентгеновский аппарат получила поликлиника №17 на проспекте Металлистов
Сегодня, 15:47
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Новый рентгеновский аппарат получила поликлиника №17 на проспекте Металлистов

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Поликлиника получила современное оборудование  в рамках программы модернизации первичного медицинского звена нацпроекта "Здравоохранение".

В поликлинике №17 на Металлистов появился новый рентгеновский аппарат. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург"

Аппарат отличается специальными функциями, которые упрощают работу врача. Кроме того, пациенту использовать это устройство тоже комфортно. Оборудование предполагает широкий выбор программ в зависимости от возраста и комплекции пациента.

Отметим, что за смену аппарат способен обслужить до 50 человек. Поликлиника получила современное оборудование  в рамках программы модернизации первичного медицинского звена нацпроекта "Здравоохранение".

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Фото: Unsplash

Теги: новое оборудование, поликлиника, поликлиника на металлистов, рентген
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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