Новый рентгеновский аппарат получила поликлиника №17 на проспекте Металлистов

Поликлиника получила современное оборудование в рамках программы модернизации первичного медицинского звена нацпроекта "Здравоохранение".

В поликлинике №17 на Металлистов появился новый рентгеновский аппарат. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Аппарат отличается специальными функциями, которые упрощают работу врача. Кроме того, пациенту использовать это устройство тоже комфортно. Оборудование предполагает широкий выбор программ в зависимости от возраста и комплекции пациента.

Отметим, что за смену аппарат способен обслужить до 50 человек. Поликлиника получила современное оборудование в рамках программы модернизации первичного медицинского звена нацпроекта "Здравоохранение".

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