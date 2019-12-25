Тревожные кнопки появятся в трамваях и троллейбусах Санкт-Петербурга

Охранять безопасность сотрудников "Горэлектротранса" и их пассажиров будут вневедомственные силы Росгвардии.

"Горэлектротранс" и Росгвардия договорились о совместной работе по обеспечению безопасности в наземном общественном транспорте города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Во всех троллейбусах и трамваях города будут установлены специальные тревожные кнопки. Они позволят водителю вызвать силы вневедомственной охраны Росгвардии на место потенциального ЧП. В первую очередь такие меры будут приниматься для борьбы с хулиганами, которые нападают на сотрудников "Горэлектротранса" или пытаются проникнуть в кабину водителя.

Патрульные наряды готовы охранять "электрифицированный" транспорт круглосуточно, обеспечивая при этом оперативное прибытие на место ЧП. Доступ к тревожным кнопкам будут как у водителя, так и у кондуктора. При этом про возможность воспользоваться "спецпомощью" для обычных пассажиров ничего не сообщается.

В частности, необходимость новой меры обусловлена резонансными случаями, когда конфликтные пассажиры или просто хулиганы нападали на кондукторов или проникали в кабину водителя пресс-служба Росгвардии

Ранее мы сообщили, что новый трамвайный маршрут в Красногвардейском районе довезет петербуржцев до платформы "Чижика".

Фото: Piter.TV