Два прилавка в петербургском торговом комплексе лишили 300 килограмм санкционки

Молочную продукцию изъяли сотрудники таможенного контроля.

В Петербурге и Ленобласти продолжаются проверки, обнаружение и изъятие из продажи санкционной продукции и запрещенного к ввозу в страну сырья, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В понедельник, 16 декабря, таможенный контроль провел рейд в одном из петербургских торговых центров. Проверка выявила на прилавках в двух торговых точках 317 килограммов продуктов из стран Европейского союза. Такая продукция запрещена к ввозу в Россию. Решается вопрос о возбуждении административных дел.

Ранее в Петербурге уничтожили 27 тонн польских груш.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления