Запрет на ввоз товаров отдельной категории действует до 31 декабря 2020 года.

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что в Петербурге уничтожили 27 тонн польских груш. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

Соответствующую проверку проводили совместно с инспекторами Северо-Западной прокуратуры и регионального управления Россельхознадзора. Отмечается, что груши доставили на одну из самых крупных баз Петербурга.

Запрет на ввоз некоторых товаров в Россию действует до 31 декабря следующего года.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка купила овощную мексиканскую смесь с огромным клопом.

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