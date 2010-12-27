Размеры этого клопа достаточно внушительны, 1х1,5 см.

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что петербурженка купила овощную мексиканскую смесь с огромным клопом. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Женщина отметила, что мёртвый клоп был достаточно внушительных размеров 1х1,5 см.

"Производитель уже не знает как удивить искушенного потребителя", —пишет петербурженка.

Некоторые из пользователей отметили, что женщине очень повезло.

"Радуйтесь, тут белок бесплатный попался за ту же цену. Народ же любит халяву!", —отметили пользователи.

Напоним, что ранее другая петербурженка в декабре нашла, как она сама написала "кусочек лета в банке с горошком". Всё дело в том, что в консервированном продукте лежала голова кузнечика. Фотографии женщина разместила в социальной сети.

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Фото:Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/Галина Печерица