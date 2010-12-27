  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка нашла в банке с горошком голову кузнечика
Сегодня, 15:38
139
nastya960

Петербурженка нашла в банке с горошком голову кузнечика

0 0

Горошек предназначался для приготовления блюда в общепите.

Петербурженка в декабре нашла, как она сама написала "кусочек лета в банке с горошком". Всё дело в том, что в консервированном продукте лежала голова кузнечика. Фотографии женщина разместила в социальной сети.

Пользователи соцсети с юмором отнеслись к данному инциденту и отметили, что  такой белок никому бы не повредил. А кто-то отметил, что в Азии саранчу и кузнечиков в кляре вовсе едят с большим удовольствием.

В октябре петербуржец купил в магазине "Краковскую" колбасу с опарышами.

Фото: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Наталия Упкина)

Теги: горошек, продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии