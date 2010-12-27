Петербурженка нашла в банке с горошком голову кузнечика

Горошек предназначался для приготовления блюда в общепите.

Петербурженка в декабре нашла, как она сама написала "кусочек лета в банке с горошком". Всё дело в том, что в консервированном продукте лежала голова кузнечика. Фотографии женщина разместила в социальной сети.

Пользователи соцсети с юмором отнеслись к данному инциденту и отметили, что такой белок никому бы не повредил. А кто-то отметил, что в Азии саранчу и кузнечиков в кляре вовсе едят с большим удовольствием.

В октябре петербуржец купил в магазине "Краковскую" колбасу с опарышами.

Фото: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Наталия Упкина)