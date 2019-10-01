Петербуржец купил в магазине "Краковскую" колбасу с опарышами

При этом, на упаковке стоит дата производства – 25 сентября, продукт годен до 4 ноября.

Петербуржец решил пообедать на работе, отправился в магазин, купил "Краковской" колбасы, а вот обедать не стал. В упаковке он обнаружил опарышей. Об этом он сообщил в группе "ДТП и ЧП. Неизданное".

Купил колбасу в "Ленте" на Уральской улице. Разломил и увидел опарышей. покупатель

При этом, на упаковке стоит дата производства – 25 сентября, продукт годен до 4 ноября. Мужчина вернулся в магазин, где ему предложили вернуть 300 рублей. Пользователи все равно посоветовали обратиться в Роспотребнадзор, чтобы в магазин пришли с проверкой.

Весной покупательница пожаловалась на червей в треске, купленной в "Ленте".