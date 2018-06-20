Фото: в "Ленте" нашли червей в филе трески

В вакуумной упаковке нельзя было рассмотреть этих червей. Все обнаружилось дома.

На днях одна из петербурженок купила треску в вакуумной упаковке и ужаснулась ее качеству. На рыбе были черви. Об этом девушка сообщила в социальных сетях.

На днях купили в Ленте филе трески в вакуумной упаковке их же фирмы. И вот что обнаружили.. Черви внутри рыбы! Жаль, не сохранили чек. Будьте внимательны! Анна Жарова, покупательница

Девушка покупала рыбу в гипермаркете "Лента" по адресу: п. Шушары, Московское ш., д. 16, лит А еще 8 апреля. Комментаторы отмечают, что если плата производилась картой, то такую рыбу можно вернуть в магазин. Собралось и множество тех, кто рассказал, что перестал посещать магазины "Лента" именно по подобным причинам. Они тоже несколько раз натыкались на некачественную продукцию.

Ранее на Piter.TV: Ларек с червивой рыбой исчез с привычного места на "Приморской".

Фото: Шушары/ ВК