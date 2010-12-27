Великое противостояние. На станции "Юго-Западная" метростроители столкнулись с валуном

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что на станции "Юго-Западная" метростроители столкнулись с валуном. Об этом сообщается в прес-службе "Метрострой".
С огромным валуном столкнулась бригада Кузнецова П.В. из Горно-строительного управления Метростроя. Метростороители извлекли из породы валун диаметром 1,2 метра.
"За сутки из породы извлекается от 2 до 6 валунов разного диаметра. Особенно сложными участками являются примыкания к контуру тоннеля. Оттуда валуны достать особенно проблематично",
—сказано в сообщении.
Отмечается, что валунные зоны начинаются на глубине 20 метров. Небольшие камни извлекаются вручную.
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Фото:Метрострой. История петербургского метро/вк
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