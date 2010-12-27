Великое противостояние. На станции "Юго-Западная" метростроители столкнулись с валуном

Проходка наклонного хода вошла в валунную зону.

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что на станции "Юго-Западная" метростроители столкнулись с валуном. Об этом сообщается в прес-службе "Метрострой".

С огромным валуном столкнулась бригада Кузнецова П.В. из Горно-строительного управления Метростроя. Метростороители извлекли из породы валун диаметром 1,2 метра.

"За сутки из породы извлекается от 2 до 6 валунов разного диаметра. Особенно сложными участками являются примыкания к контуру тоннеля. Оттуда валуны достать особенно проблематично", —сказано в сообщении.

Отмечается, что валунные зоны начинаются на глубине 20 метров. Небольшие камни извлекаются вручную.

Ранее мы сообщали о том, что Эрмитаж подарил премьер-министру Монголии копию "Чингисова камня".

Фото:Метрострой. История петербургского метро/вк