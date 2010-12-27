Эрмитаж подарил премьер-министру Монголии копию "Чингисова камня"

Ее разместят в создаваемом в Улан-Баторе.

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что Эрмитаж подарил Монголии копию "Чингисова камня". Об этом сообщает пресс-служба премсьер-министра Ухнаагийна Хурэлсуха.

Ухнаагийн Хурэлсух посетил петербургский музей в рамках "дней Эрмитажа". Представитеклю Монголии вручили всего лишь копию письменного памятника монгольскому языку. Оригинал создан примерно в 1224 году или годом позже.

"Мы приняли решение в следующем году построить музей Чингисхана у нас в столице", —отметил он.

Болшинство исследователей считает, что надпись на камне рассказывает историю племянника Чингис-хана Есунке. Камень разместят в создаваемом в Улан-Баторе в музее Чингисхана.

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Фото:Piter.tv