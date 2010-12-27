В торговом комплексе в Купчино умер посетитель

Очевидцы предполагают, что мужчина упал с эскалатора.

Днем 25 августа в торговом комплексе "Международный" в Купчино умер посетитель, сообщили очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Свидетели происшествия поделились фотографиями с места происшествия. На них видно, что мужчина лежит на полу рядом с торговым киоском. Тело накрыто тканью. Пользователи предполагают, что посетитель торгового центра упал с эскалатора.

В комментариях к записи обращают внимание, что люди вокруг занимаются своими делами, совершенно не обращая внимание на лежащий рядом труп.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге австриец упал с лестницы и погиб.

Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"