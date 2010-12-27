В Петербурге австриец упал с лестницы и погиб

Отмечается, что молодой человек страдал диабетом.

Гражданин Австрии погиб в центре Петербурга, сообщил АН "Оперативное прикрытие".

Иностранец попал в Мариинскую больницу около девяти часов вечера 24 августа. 18-летний парень упал в лестничный пролет одного из подъездов дома № 26 по улице Рубинштейна. У молодого человека диагностировали перелом основания черепа, внутрилегочное кровотечение и другие травмы. В полночь австриец ушел из жизни.

Отмечается, что погибший страдал диабетом.

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Фото: Pixabay