В Петербурге австриец упал с лестницы и погиб

Гражданин Австрии погиб в центре Петербурга, сообщил АН "Оперативное прикрытие".
Иностранец попал в Мариинскую больницу около девяти часов вечера 24 августа. 18-летний парень упал в лестничный пролет одного из подъездов дома № 26 по улице Рубинштейна. У молодого человека диагностировали перелом основания черепа, внутрилегочное кровотечение и другие травмы. В полночь австриец ушел из жизни.
Отмечается, что погибший страдал диабетом.
Ранее на Piter.TV: в Выборге конфликт из-за выгула собак попытались решить оружием.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )