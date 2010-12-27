В Выборге конфликт из-за выгула собак попытались решить оружием

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ (хулиганство).

О конфликте в Выборгском районе 47 региона Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Вечером 24 августа в полицию поступило сообщение о потасовке у домов по 4-ой Заречной улице. Предвестником конфликта стала ссора из-за места выгула собак, которая случилась утром этого дня.

Между собой повздорили мужчина в возрасте 55 лет и 54-летняя женщина. В свою очередь, она о ссоре своему мужу, который работает сторожем в магазине. 64-летний мужчина взял газовый пистолет, пошел к дому обидчика своей жены и лишился оружия. После того, как у него отобрали одно средство вооружения, он пошел за другим.

После этого он появился у дома 55-летнего мужчины с ружьем в руках. Требование вернуть пистолет сопроводило выбитое стекло автомобиля. Однако и после этого любитель оружия был оставлен без него, после чего передан полиции.

Мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Piter.TV показал видео аварии на Литейном проспекте.

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